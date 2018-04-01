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Здания и памятники в Уфе на один день подсветят синим
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Здания и памятники в Уфе на один день подсветят синим 

ufa1.ru 4 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирской столице 2 апреля пройдёт акция, посвящённая Всемирному дню распространения информации об аутизме. В этот день по всему миру административные здания, достопримечательности и памятники меняют свою подсветку на синий цвет — международный символ аутизма. В Уфе синим светом озарится кинотеатр «Родина».
В городе также пройдут события, посвящённые этому дню. Так, в фойе бизнес-центра «Территория 3000» (с 12 до 14 часов) и в кинотеатре «Родина» (с 15 до 17 часов) активисты общественной организации «Рассвет» расскажут о подопечных и своей деятельности. Организаторы ждут всех желающих узнать больше о проблемах детей с аутизмом у себя в центре на улице Менделеева, 134 (4 этаж). В списке мероприятий: ярмарка, инклюзивный концерт, анимационная программа и мастер-классы для детей.
— Есть ещё несколько событий, куда в этот день могут прийти мамы с особенными детьми. Уфимский планетарий бесплатно покажет малышам с расстройством аутистического спектра свою космическую программу. 8 апреля кинотеатр «Родина» также откроет свои двери детям с аутизмом мультфильм в специально созданных условиях, учитывающих особенности детей, — сообщают организаторы.
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