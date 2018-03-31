Учреждения соцзащиты столицы провели ежегодный «День аиста»

В празднике, цель которого — устроить детей-сирот в семьи, приняли участие десятки Центров содействия семейному воспитанию и сотни москвичей, который пришли познакомиться с детьми.

Всем детям нужна семья

В Центре содействия семейному устройству «Центральный» для потенциальных родителей устроили представление. Малыши вместе с воспитателями подготовили спектакль, в котором все вместе искали весну. В поисках солнышка и хорошей погоды ребятам помогали белка, медведь и, конечно, аист.

— Мне понравились все дети, даже не знаю, как выбрать кого-то одного, — признается москвичка Людмила Гербеева, которая пришла на праздник с мужем Иваном.

Их семейная пара на протяжении 15 лет думает о том, чтобы взять приемного ребенка.

— Для нас это полностью осознанное и взвешенное решение, — добавляет Иван.

Сейчас супруги ходят в Школу приемных родителей, которая, по их признанию, дает им ответы на все вопросы и очень помогает разобраться в ситуациях, которые могут возникнуть в процессе воспитания.

— Большинство этих детей, конечно, с особенностями, — говорит директор Центра Татьяна Телегина

За пять лет работы в этом учреждении при ее участии в семьи были устроены более 400 детей. Татьяна, кстати, сама в свое время вырастила ребенка-инвалида, поэтому знает о сложностях работы с такими детьми не понаслышке.

Все дети в Центре живут по возрасту. Здесь вообще нет взрослых ребят, самым старшим — всего 4 года. На одну группу, в которой не больше 8 детей, приходится по 3 воспитателя. Двое дежурят днем и один ночью. В дополнение к этому, конечно, есть педагоги, занимающиеся всяческим развитием и реабилитацией детей.

— Наша задача — реабилитировать ребенка, потому что все дети попадают к нам при разных обстоятельствах, и подготовить его к помещению в приемную семью или к возвращению в кровную, — поясняет Телегина.

Ситуация в городе

Всего в Москве на данный момент в подобных центрах проживают 1636 детей.

— Это всего восемь процентов от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — рассказывает заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Алла Дзугаева.

За последние пять лет наметилась положительная динамика — количество детей, находящихся в детских учреждениях, значительно снизилось.

— Порядка 70 процентов — это дети старшего возраста, и 40 процентов — дети с особенностями развития, — поясняет Дзугаева. — Это самая сложная категория, и мы прикладываем все силы и возможности, чтобы их тоже устроить в семьи.

Большую роль в устройстве детей из этих категорий сыграл пилотный проект правительства Москвы . В его рамках приемным родителям, взявшим на воспитание пять и более детей, часть из которых — старшего возраста или инвалиды, дается большая жилплощадь. Дальше в течение 10 лет они должны брать еще приемных детей взамен достигших 18-летия, а после истечения этого срока город подарит им квартиру.

— Сейчас в этом проекте участвуют 38 семей, — говорит Дзугаева. — Это тяжелый труд, и мы рады, что есть семьи, которые готовы взять сложных детей. ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Петросян , министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения:

— В Москве создана сеть организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отмечу, что буквально недавно таких учреждений было 47, а сегодня уже 25. И это не потому, что мы их закрываем, а потому что детей, которым необходимо там находиться, стало меньше.