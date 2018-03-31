Взрослые здесь — мы

В большинстве школ Москвы с понедельника, 2 апреля, начнется учебная неделя — последняя четверть после весенних каникул. А 1 апреля — воскресенье. Последний выходной перед последней четвертью учебного года.

И неделя со дня трагедии в Кемерове.

Идет расследование, аресты подозреваемых, продолжаются проверки систем безопасности в торговых центрах — и не только в них. И я знаю, что некоторые мои знакомые отказываются от поездок в ТЦ: им тревожно и страшно.

Так бывает. Пройдет время, с ним пройдет страх.

Меня пугает другое: москвичи словно вытеснили сейчас своих детей — особенно тех, что постарше, — в параллельный мир.

Мы, взрослые, разговариваем друг с другом, делимся переживаниями, помогаем справиться с горем. А детей стараемся оградить или не замечаем. И оставляем их наедине с этим ужасом.

Я знаю, что в дружественном родительском чате одной из школ Москвы взрослые собирают восьмиклашек в кино праздновать 1 апреля. Готовят шутки и перебирают свой первоапрельский арсенал: может, спину мелом измазать или записку прикрепить?

«Жизнь продолжается, все уже забыли о пожаре», — говорит одна мама. «Я на концерте буду, мне надо, чтоб он был чем-то занят — пусть его торговый центр воспитывает!» — говорит другая. Третья хочет «наконец-то отдохнуть». Они утверждают, что их дети ничего не заметили или ничего не знают, и рассказывать незачем.

Я знаю, что половина класса моей дочери (9 класс) была снята с середины уроков в среду, в день траура: у нескольких подростков случилась истерика «на пустом месте» — наорала учительница. Та считает, что виноваты дети: стали «слишком нервные».

Я знаю, что в четверг к одной знакомой дочь-подросток привела девочку примерно своего возраста «из подъезда» — та сидела у лифтов и плакала. Оказалось, что бабушка выгнала ее из квартиры «за истерику». С девочкой поговорили, валерьянкой напоили, накормили… отвели домой. «Раньше так никогда ни из-за чего не психовали, — рассказывает мне знакомая. — А тут она прямо бьется и кричит».

Родители до сих пор думают, что новости детям не интересны, если не рассказать — сами дети ничего не узнают.

Неправда. Соцсети и постоянно включенный дома телевизор показывают им повторы Кемерова: языки пламени, тонкая черная фигура падает вниз, пожарный бессильно смотрит в огненную пасть окна… Дети не могут игнорировать это. Многим плохо и страшно, такие эмоции не проходят за три дня.

Они будут искать помощь. Потратьте это воскресенье на то, чтобы поговорить с ребенком. Поддержать. Может быть — погулять вместе. Конечно, проблема эта куда шире. Дети, особенно подростки, — самая политизированная, самая внушаемая и травмируемая часть нашего общества. Если с ними не разговариваете вы, родители, не выслушиваете их — с ними поговорит кто-то другой.

Кто это будет и что именно он расскажет детям в сетях или на улице, или в том же торговом центре, неизвестно.

Но может так случиться, что, вернувшись однажды с концерта (или из сериала, или из «танчиков»), вы обнаружите, что ваш подросток — совсем чужой человек. «Ваш» он теперь — формально.