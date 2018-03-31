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Посольство РФ предостерегло родителей, планирующих учебу детей в Великобритании летом
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Посольство РФ предостерегло родителей, планирующих учебу детей в Великобритании летом 

BFM.RU 3 часа назад
Посольство России в Лондоне обратилось в субботу с предупреждением в адрес российских граждан, планирующих отправить детей на учебу в Великобританию в летний период, сообщает ТАСС.
«Рекомендуем российским гражданам, намеревающимся отправить детей на учебу в летние школы или на языковые курсы в Великобританию в летний период, тщательно взвесить необходимость таких поездок. Судя по заявлениям британских политиков, нельзя исключать распространения на детей российских граждан непредсказуемых негативных последствий развернутой властями Соединенного Королевства, в том числе через местные СМИ, кампании по очернению России и россиян. Речь фактически идет о призывах к дискриминационному подходу в отношении учебы российских детей в местных школах», — говорится в опубликованном на сайте российского диппредставительства сообщении, в котором также подчеркивается, что «посольство находится в условиях ограниченных возможностей после безответственного массового выдворения британской стороной российских дипломатов, в том числе консульских сотрудников».
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