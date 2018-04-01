Куда сходить с ребенком в каникулы

Во многих школах сейчас как раз начались весенние каникулы, и родители ломают головы, чем же занять своих детей, чтобы они не просидели дома целую неделю, не отрываясь от телевизора или компьютера. А между тем, в начале апреля в Москве состоится множество мероприятий, интересных для ребенка.

Семейник: Праздник Непослушания, 3+

Неугомонный фестиваль Kids Rock Fest представляет «Семейник: Праздник Непослушания». В программе: ирокезы, детские татушки, панк-аквагрим, мастер-классы по изготовлению своими руками самых дерзких гитар и отчаянных футболок! На сцене выступят детские группы из Рок-школы Вадима Германова ; ребята из «Балалайкеръ» с рок-балалечным шоу, и хулиганские клоуны из мим-театра «МирЛиц»!

Дети и их родители послушают с комфортным уровнем громкости все самые главные хиты панк-рока — от Ramones и The Clash до Green Day и Fall Out Boy! Можно будет разбить панкушные пиньяты и набеситься на неделю вперёд!

1 апреля 12.00 Клуб Гластонберри,

1-ая Дубровская, 18 Билеты можно приобрести на сайте фестиваля.

«Эффект пинг-понгового шарика», «Упсала-Цирк» (Санкт-Петербург). 6+

«Эффект пинг-понгового шарика» — история о том, как ничем не примечательная вещь вроде шарика для пинг-понга внезапно может оказаться центром, вокруг которого вертится весь мир. Начиная следить за движениями шарика, артисты подхватывают ритм, дополняя и усложняя его трюками, приемами акробатики и жонглирования. Звуки живой и электронной музыки, случайные шумы и голоса соединяются в одно целое, складываясь в уникальную музыкальную партитуру. Спектакль пройдёт в рамках театрального спецпроекта «Золотая Маска в городе».

3 апреля 19.00 Еврейский музей и центр толерантности, ул. Образцова, 11, стр.1, лит. А Вход свободный

Мастерские Петсона и Финдуса, 4+

Старик Петсон и его кот Финдус — герои знаменитой серии книг шведского писателя Свена Нурдквиста , уже стали культовыми персонажами. На «Мастерских Петсона и Финдуса», которые проходят уже второй год, дети будут шить, столярничать, расписывать и мастерить, в общем — заниматься любимыми делами веселой деревенской парочки. А увидеть главных героев книги Свена Нурдквиста в кино можно будет с 24 марта.

1, 8 и 15 апреля Цех анимации, Переведеновский пер., 18с3

Билеты — на сайте Большого фестиваля мультфильмов.

«Большой Лис и другие сказки», 6+

Очаровательный французский мультфильм с шикарной графикой и безупречной анимацией. В сельской местности всякое случается: то пролетный аист подкидывает кролику и поросенку ребенка — с просьбой доставить по адресу. То лис невольно становится наседкой для троих цыплят, которые кличут его мамой и требуют заботы. А уж как дело доходит до праздника, тут веселье охватывает всю ферму и окрестные леса.

Театр «Карамболь» (Санкт-Петербург) «Гадкий Утенок»,6+

Как и в сказке Г. -Х. Андерсена, в этом спектакле птицы и звери очень напоминают персонажи из нашей жизни. Ведь «комплекс гадкого утенка» создают те, кто его окружают. В сказке это куры, гуси, индюки с птичьего двора, а в жизни — толпа обывателей.. А ведь он, на самом деле — прекрасный Лебедь. Дайте только ему расправить крылья!

Спектакль пройдёт в рамках театрального спецпроекта «Золотая Маска в городе».

7 апреля 14.00 Центральный Детский Магазин

Вход свободный

«Птицы», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург, 6+

В основе песенно-сказительной истории — русские народные сказки, где сюжет завязан на птицах. Лиричные, глубокие и в то же время озорные сказания о простых истинах, о силе добра, о зле, о смирении, о законах и жизненных циклах сказки соединены живым ансамблевым пением.

Спектакль пройдёт в рамках театрального спецпроекта «Золотая Маска в городе».

8 апреля 14.00 Москвариум на ВДНХ, пр-т Мира, 119, стр.23 Вход свободный

«Сказки Пушкина», 5+

Яркое музыкальное действо, в котором используются современные мультимедийные технологии. Главные герои спектакля, которые будут сопровождать зрителей в этом увлекательном путешествии, — наши старые знакомые из пушкинского «Лукоморья»: Дуб зелёный и Кот учёный. Они больше всего на свете любят рассказывать сказки…

8 апреля 12.00, 16.00 Московский областной театр юного зрителя, ул. Прохладная, 28 Билеты можно приобрести на сайте театра.