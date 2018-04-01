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Новосибирцы потребовали отставки врача больницы, где погибли роженица и младенец
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Новосибирцы потребовали отставки врача больницы, где погибли роженица и младенец 

ngs.ru 38 минут назад
Фото: ngs.ru
Днём 1 апреля в Павловском сквере прошёл траурный митинг в память об Анастасии Бровкиной, погибшей в городской клинической больнице № 25 на следующий день после того, как во время родов умер её ребёнок.
По наблюдению корреспондента НГС, на митинге собралось около 30 новосибирцев, среди них были муж, мать и сестра погибшей сибирячки. Они потребовали наказать виновных в смерти матери и ребёнка, а также усиления контроля за качеством медицинских услуг. Кроме того, участники митинга выступили против «медицинской солидарности и неприкосновенности»: по их словам, лечащий врач погибшей не отстранён и всё ещё работает в больнице.
«Остались сиротами двое детей, у Насти уже третьи роды, муж остался без жены. Это две смерти. Почему не делали плановое кесарево? Человека можно было спасти, — считает участница митинга Наталья. — Человека нет. И никто детям не заменит».
12 марта в ГКБ № 25 во время родов погиб ребёнок Бровкиных, на следующий день в родильном отделении скончалась Анастасия Бровкина. После смерти муж сибирячки Алексей остался один с двумя дочками — врачи долго не хотели рассказывать мужчине, что он овдовел. По факту смерти роженицы и ребёнка Следственный комитет России по НСО возбудил уголовное дело.
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