Новосибирцы потребовали отставки врача больницы, где погибли роженица и младенец

Днём 1 апреля в Павловском сквере прошёл траурный митинг в память об Анастасии Бровкиной, погибшей в городской клинической больнице № 25 на следующий день после того, как во время родов умер её ребёнок.

По наблюдению корреспондента НГС, на митинге собралось около 30 новосибирцев, среди них были муж, мать и сестра погибшей сибирячки. Они потребовали наказать виновных в смерти матери и ребёнка, а также усиления контроля за качеством медицинских услуг. Кроме того, участники митинга выступили против «медицинской солидарности и неприкосновенности»: по их словам, лечащий врач погибшей не отстранён и всё ещё работает в больнице.

«Остались сиротами двое детей, у Насти уже третьи роды, муж остался без жены. Это две смерти. Почему не делали плановое кесарево? Человека можно было спасти, — считает участница митинга Наталья. — Человека нет. И никто детям не заменит».