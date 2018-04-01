Кто поедет в летний лагерь: подведены итоги бессонной ночи родителей Екатеринбурга

Сегодня с полуночи стартовала запись детей в летние лагеря. Ночью через портал госуслуг было подано около 14 тысяч заявок из Екатеринбурга, сообщили в «Ростелекоме».

— Пик заявлений был в первый час работы, — отметили в пресс-службе оператора. — 9 тысяч человек записались в загородные лагеря, остальные — в городские. Также заявки начал подавать не только Екатеринбург, но и область — оттуда было принято около 900 заявлений.

В «Ростелекоме» особо отметили, что «в очереди» родителей ставить не пришлось. По данным оператора, заглушка с надписью «Слишком большая нагрузка», которая должна была при перегрузках срабатывать и разделять между собой группы родителей, ограничивая на время действия тех, кто отправляет заявку позже, чтобы обработать более ранние обращения, не сработала ни разу. «Сайт работал в штатном режиме», уточнили у оператора.

Тем, кто заранее заготовил черновик и намеревался отправить его в первые секунды приёма заявок, этого сделать не удалось: все черновики были аннулированы, и родителям в первый час приёма пришлось снова заполнять электронный бланк наравне с прочими. Впрочем, уточняют в «Ростелекоме», об этом родителей тоже предупреждали заранее.

Наибольшим спросом у екатеринбургских родителей пользуются путёвки на 2–3-ю смены.