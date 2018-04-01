В Армении военнослужащие ЮВО поздравили детей с армянской Пасхой

Помощник командира по работе с верующими военнослужащими архимандрит Андрей (Вац) освятил все пасхальные угощения и передал их детям в школу и детский сад для празднования Светлого Христова Воскресения.

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении провели благотворительную акцию и поздравили Гюмрийских детей подшефного детского сада и школы с армянской Пасхой.

Накануне праздничного мероприятия военные повара и пекари украсили куриные яйца и выпекли праздничные куличи. Помощник командира по работе с верующими военнослужащими архимандрит Андрей (Вац) освятил все пасхальные угощения и передал их детям в школу и детский сад для празднования Светлого Христова Воскресения. Дети, в свою очередь, поблагодарили военнослужащих за внимание и выступили перед гостями с праздничным концертом, на котором рассказали о традициях празднования Пасхи в Армении.

Армянская Апостольская церковь живет по своим канонам. Несмотря на то, что в ее летоисчислении используется тот же Юлианский календарь, что и в православии, армянская Пасха в 2018 году приходится на 1 апреля.