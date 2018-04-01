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В Армении военнослужащие ЮВО поздравили детей с армянской Пасхой
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В Армении военнослужащие ЮВО поздравили детей с армянской Пасхой 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Помощник командира по работе с верующими военнослужащими архимандрит Андрей (Вац) освятил все пасхальные угощения и передал их детям в школу и детский сад для празднования Светлого Христова Воскресения.
Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении провели благотворительную акцию и поздравили Гюмрийских детей подшефного детского сада и школы с армянской Пасхой.
Накануне праздничного мероприятия военные повара и пекари украсили куриные яйца и выпекли праздничные куличи. Помощник командира по работе с верующими военнослужащими архимандрит Андрей (Вац) освятил все пасхальные угощения и передал их детям в школу и детский сад для празднования Светлого Христова Воскресения. Дети, в свою очередь, поблагодарили военнослужащих за внимание и выступили перед гостями с праздничным концертом, на котором рассказали о традициях празднования Пасхи в Армении.
Армянская Апостольская церковь живет по своим канонам. Несмотря на то, что в ее летоисчислении используется тот же Юлианский календарь, что и в православии, армянская Пасха в 2018 году приходится на 1 апреля.
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