Наталья Водянова откроет в Нижнем Новгороде конференцию в поддержку детей с аутизмом

Известная модель Наталья Водянова и фонд «Обнаженные сердца» откроют в Нижнем Новгороде конференцию, приуроченную ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. Мероприятие пройдет 2 — 4 апреля. Об это сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В конференции примут участие специалисты из России и других стран. Также приглашены родители детей с аутизмом. В ходе мероприятия профессионалы расскажут о самых передовых и эффективных способах работы с особыми детьми.

«Мы надеемся, что благодаря таким мероприятиям, Фонду «Обнаженные сердца удастся распространить эти знания среди профессионалов, работающих по всей России», — отметили эксперты Фонда «Обнаженные сердца» детский невролог Святослав Довбня и клинический психолог Татьяна Морозова

Как сообщила Президент Фонда «Обнаженные сердца», Анастасия Залогина, в Нижнем Новгороде проект по обучению педагогов школьных и дошкольных учреждений работе с детьми с РАС реализуется на протяжении почти пять лет.

«Мы знаем, что подходы с доказанной эффективностью в работе с такими детьми приносят впечатляющие результаты. Поэтому нам очень важно, чтобы родители и учителя во всех российских школах получали необходимые знания. Мы верим в то, что в будущем дети с особенностями развития в любом городе нашей страны смогут иметь доступ к различным индивидуализированным программам обучения в школах. Но для того, чтобы эти планы стали реальностью, нужно большее участие государства», — сказала Залогина.

Напомним, ранее фонд Натальи Водяновой открыл в Нижнем Новгороде еще одну площадку для особенных детей.