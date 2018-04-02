Ещё
Наталья Водянова откроет в Нижнем Новгороде конференцию в поддержку детей с аутизмом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наталья Водянова откроет в Нижнем Новгороде конференцию в поддержку детей с аутизмом 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Известная модель Наталья Водянова и фонд «Обнаженные сердца» откроют в Нижнем Новгороде конференцию, приуроченную ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. Мероприятие пройдет 2 — 4 апреля. Об это сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В конференции примут участие специалисты из России и других стран. Также приглашены родители детей с аутизмом. В ходе мероприятия профессионалы расскажут о самых передовых и эффективных способах работы с особыми детьми.
«Мы надеемся, что благодаря таким мероприятиям, Фонду «Обнаженные сердца удастся распространить эти знания среди профессионалов, работающих по всей России», — отметили эксперты Фонда «Обнаженные сердца» детский невролог Святослав Довбня и клинический психолог Татьяна Морозова.
Как сообщила Президент Фонда «Обнаженные сердца», Анастасия Залогина, в Нижнем Новгороде проект по обучению педагогов школьных и дошкольных учреждений работе с детьми с РАС реализуется на протяжении почти пять лет.
«Мы знаем, что подходы с доказанной эффективностью в работе с такими детьми приносят впечатляющие результаты. Поэтому нам очень важно, чтобы родители и учителя во всех российских школах получали необходимые знания. Мы верим в то, что в будущем дети с особенностями развития в любом городе нашей страны смогут иметь доступ к различным индивидуализированным программам обучения в школах. Но для того, чтобы эти планы стали реальностью, нужно большее участие государства», — сказала Залогина.
Напомним, ранее фонд Натальи Водяновой открыл в Нижнем Новгороде еще одну площадку для особенных детей.
Vgoroden.ru: последние новости
Первый снег: два ДТП с пострадавшими на съезде к метромосту Представлена концепция праздничного оформления Нижнего Новгорода к 9 мая Нижегородский театр «Вера» откроется после 16 апреля
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?26
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: угадайте роли Андрея Миронова по кинокадру42
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение