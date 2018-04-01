Наталья Водянова расскажет нижегородцам об аутизме

фото nakedheart.orgНаталья Водянова расскажет нижегородцам об аутизме2-4 апреля в Нижнем Новгороде состоится Международная конференция «Эффективные технологии в образовании детей с РАС» Фонда помощи детям «Обнаженные сердца». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. Конференция соберет ведущих мировых и российских специалистов в области образования детей расстройствами аутистического спектра (РАС), а также родителей детей с аутизмом.

«В Конференции участвуют только те специалисты, которые используют методы помощи детям с РАС с доказанной эффективностью. На мероприятии будут озвучены самые передовые и эффективные способы работы с особыми детьми. Мы надеемся, что благодаря таким мероприятиям, Фонду «Обнаженные сердца удастся распространить эти знания среди профессионалов, работающих по всей России», — прокомментировали предстоящую Конференцию эксперты Фонда «Обнаженные сердца» детский невролог Святослав Довбня и клинический психолог Татьяна Морозова

В настоящее время в России многие дети и подростки с аутистическими расстройствами сопровождающимися выраженными поведенческими трудностями находятся на домашнем обучении и не посещают детский сад или школу.

В результате дети лишаются возможности развивать свои социальные навыки и общаться со сверстниками, а их родители вынуждены отказаться от работы, чтобы быть с ребенком дома. При этом большинство детей с РАС могут находиться в детском саду и школе, общаться и успешно учиться.

«В Нижнем Новгороде наш проект по обучению педагогов школьных и дошкольных учреждений работе с детьми с РАС идет уже почти пять лет. И мы знаем, что подходы с доказанной эффективностью в работе с такими детьми приносят впечатляющие результаты. Поэтому нам очень важно, чтобы родители и учителя во всех российских школах получали необходимые знания. Мы верим в то, что в будущем дети с особенностями развития в любом городе нашей страны смогут иметь доступ к различным индивидуализированным программам обучения в школах. Но для того, чтобы эти планы стали реальностью, нужно большее участие государства», — поделилась Президент Фонда «Обнаженные сердца», Анастасия Залогина.

Для успешного обучения детей с РАС в школах и дошкольных учреждениях необходимы: знания об особенностях детей с РАС, обучение педагогов и сотрудников образовательных учреждений эффективным технологиям, доказавшим свою эффективность, и специальная организация процесса обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Фонд «Обнаженные сердца» с 2013 года ведет работу по внедрению современных эффективных технологий работы с детьми с РАС в образовательных учреждениях. На данный момент эти проекты реализуются в 10 школах и 27 дошкольных учреждениях Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Твери, Тулы и Москвы.

На конференции выступят участники проектов Фонда, а также международные эксперты по детскому развитию Рейчел Харкавик, доктор педагогики, Кеннеди Кригер Институт США, Эйжер Пелегрино и Лорейн Бессера (Университет Юты, Программа ASSERT).

Откроет мероприятие основатель Фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова.

Среди тем выступлений и мастер-классов: модели организации обучения детей с РАС в образовательных учреждениях, интенсивная поведенческая программа для дошкольников с РАС ASSERT, подготовка кадров для работы с детьми и РАС в образовательных учреждениях, развитие коммуникации у детей с РАС, системная помощь родителям детей с аутизмом и многие др. Более детальную программу можно посмотреть по ссылке.

Конференция пройдет в отеле «Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin» по адресу: г. Нижний Новгород, Театральная площадь 1. Начало: 2 апреля в 10.00