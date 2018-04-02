Водянова открыла международную конференцию по аутизму в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД 2 апр — РИА Новости . Представители 35 городов России и зарубежья съехались в Нижний Новгород, чтобы обсудить проблемы образования детей с аутистическим расстройством, заявила супермодель, основатель Фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова на открытии международной конференции в понедельник в Нижнем Новгороде.

Конференция «Эффективные технологии в образовании детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)» Фонда помощи детям «Обнаженные сердца», приуроченная ко Всемирному дню распространения информации об аутизме, проходит в Нижнем Новгороде 2-4 апреля. Конференция собрала ведущих мировых и российских специалистов в области образования детей расстройствами аутистического спектра, а также родителей детей с аутизмом.

"Специалисты из 35 населенных пунктов собрались на конференцию в Нижнем Новгороде. Мы проводим наш форум в Москве уже 5 лет, но в первый раз решили собраться в Нижнем Новгороде… Почему именно здесь? Потому что в Нижнем Новгороде смогли выстроить самую комплексную систему поддержки семей, воспитывающих детей с аутизмом", — отметила Водянова.

По ее словам, на конференции рассказывают только о проверенных методах работы с особенными детьми, так что ее участники разъедутся по домам с новыми знаниями и мыслями о том, как много можно сделать, чтобы помочь семьям с детьми с аутистическими расстройствами.

"Я на примере своей мамы знаю, как это тяжело — не прекращать бороться за своих детей", — заявила Водянова.

В свою очередь, директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирина Тарасова рассказала, что Нижний Новгород стал вторым после Санкт-Петербурга городом в России, в котором отрабатываются самые современные методики по работе с детьми с аутистическим расстройством.

"Начиная с 2013 года мы объединили свои усилия с фондом " Обнаженные сердца", обсуждая с Натальей Водяновой и ее коллегами, чем они могут помочь в организационном и финансовом плане. Сегодня сотрудники коррекционных школ Нижнего Новгорода обучены правилам работы с детьми с аутизмом. Кроме того, мы создали единственный в России центр для дошкольников с такими особенностями. Самая главная наша задача заключается в том, чтобы ребенок с аутистическим расстройством к завершению обучения в начальной школе мог сесть за парту в обычном классе", — сказала Тарасова.

Она добавила, что первая группа прошедших адаптацию детей с аутизмом — 21 ребенок — в прошлом году пошла в общеобразовательные нижгородские школы.

"Обнаженные сердца" — Фонд помощи детям, основанный в 2004 году. Фонд «Обнаженные сердца» с 2013 года ведет работу по внедрению современных эффективных технологий работы с детьми с РАС в образовательных учреждениях. На данный момент эти проекты реализуются в 10 школах и 27 дошкольных учреждениях Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Твери, Тулы и Москвы.