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Первый этап модернизации переданного Ингушетии санатория в Крыму оценили в 200 млн рублей
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Первый этап модернизации переданного Ингушетии санатория в Крыму оценили в 200 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии оценили в 200 млн рублей проведение первого этапа модернизации детского санатория в Евпатории, переданного республике правительством Крыма. Об этом в воскресенье сообщил журналистам глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который находится в Крыму.
Ранее в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава Крыма Сергей Аксенов и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о передаче Ингушетии детского санатория в Евпатории, который за сезон может принять до 4 тыс. детей в возрасте от семи до 14 лет.
"Я думаю, что на первый этап [реконструкции санатория] — порядка 200 млн рублей. Это будут деньги инвестора, бюджетных денег не будет", — сказал Евкуров, отвечая на вопрос ТАСС. «Мы ставим задачу — в 2019 году уже принимать детей», — добавил он.
По словам Евкурова, детский лагерь в санатории планируется сделать круглогодичным. «Мы уже нашли троих потенциальных инвесторов (из Ингушетии — прим. ТАСС), которые готовы инвестировать. Но это будет имущество республики, будем отправлять туда детей, зарабатываться на этом», — добавил глава республики.
Он не уточнил, что именно планируется сделать в рамках первого этапа модернизации санатория, а также то, сколько всего будет этапов. Евкуров отметил, что в настоящее время «идет процесс передачи санатория» Ингушетии, а параллельно готовится проект его модернизации.
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