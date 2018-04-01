Первый этап модернизации переданного Ингушетии санатория в Крыму оценили в 200 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 апреля. / ТАСС /. Власти Ингушетии оценили в 200 млн рублей проведение первого этапа модернизации детского санатория в Евпатории, переданного республике правительством Крыма. Об этом в воскресенье сообщил журналистам глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров , который находится в Крыму.

Ранее в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава Крыма Сергей Аксенов и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о передаче Ингушетии детского санатория в Евпатории, который за сезон может принять до 4 тыс. детей в возрасте от семи до 14 лет.

"Я думаю, что на первый этап [реконструкции санатория] — порядка 200 млн рублей. Это будут деньги инвестора, бюджетных денег не будет", — сказал Евкуров, отвечая на вопрос ТАСС. «Мы ставим задачу — в 2019 году уже принимать детей», — добавил он.

По словам Евкурова, детский лагерь в санатории планируется сделать круглогодичным. «Мы уже нашли троих потенциальных инвесторов (из Ингушетии — прим. ТАСС), которые готовы инвестировать. Но это будет имущество республики, будем отправлять туда детей, зарабатываться на этом», — добавил глава республики.

Он не уточнил, что именно планируется сделать в рамках первого этапа модернизации санатория, а также то, сколько всего будет этапов. Евкуров отметил, что в настоящее время «идет процесс передачи санатория» Ингушетии, а параллельно готовится проект его модернизации.