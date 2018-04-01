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Особенности детского массажа
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Особенности детского массажа 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Пожалуй, трудно переоценить благотворное влияние массажа на растущий детский организм. МедикФорум собрал советы по массажу для детей. Всем известно, что многие функции организма закладываются именно в возрасте после 3-х лет. Это касается не только физического развития ребенка, но и психологического. Педиатры рекомендуют дважды в год проходить курс общеукрепляющего профилактического массажа, который полезен при нарушениях развития опорно-двигательной системы (если таковые имеются), а также для укрепления иммунитета и улучшения общего состояния ребенка. Кроме того, массаж просто необходим при формировании правильной осанки. Кифоз, сколиоз, плоскостопие, косолапие, воронкообразная грудная клетка — все эти проблемы можно решить при помощи нескольких курсов. Помимо того, что массаж помогает решить массу проблем, связанных с нарушением работы двигательной системы, часто врачи назначают его и при других заболеваниях, таких как бронхиальная астма, пороки сердца, ревматизм, ожирение, сахарный диабет. Массаж помогает при лечении некоторых нервных и неврологических заболеваниях — энурезе, бессоннице, церебральном параличе, полиомиелите, наследственной миопатии и травмах периферических нервов. Важно, чтобы массаж проводил специалист, хорошо разбирающийся в детских заболеваниях и нарушениях развития, а также был действительно доброжелателен к малышу, ведь дети хорошо чувствуют людей. Ранее сообщалось, как женщине во время массажа сломали позвоночник.
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