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Волынец не поддержала введение в России обязательного дошкольного образования
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Волынец не поддержала введение в России обязательного дошкольного образования 

Национальная Служба Новостей 49 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Франция вводит обязательное дошкольное образование для детей от трех лет. Как заявил на минувшей неделе президент страны Эммануэль Макрон, с сентября 2019 каждый французский малыш будет обязан посещать детский сад.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, обсуждая с НСН эту инициативу, назвала ее «из ряда вон выходящей».
«Инициатива Макрона достаточно сомнительна. Я против того, чтобы обязывать кого бы то ни было посещать что бы то ни было. Если даже школьному образованию есть альтернатива в виде семейного образования, то обязательное посещение детского сада — из ряда вон выходящее предложение», — заявил собеседница агентства.
Волынец уверена, что в России «такая обязаловка» не найдет поддержки, да и реализовать ее будет категорически сложно в виду нехватки мест в детских садах. Но даже при наличии, решение остается за родителями, считает председатель НРК.
«Все дети разные. Для кого-то посещение детского сада весьма желательно, потому что ребенок коммуникабельный, активный и дома ему просто скучно. Есть дети замкнутые или с отставанием в психическом развитии. Для них нахождение в детском саду является пыткой. Я лично не любила детский сад. Специально зимой ела снег на улице, чтобы провести на больничном недельку-другую. Родители были вынуждены меня туда водить, потому что сидеть было некому, нужно было работать. А сейчас у многих родителей есть возможность обходиться без детского сада. Особенно в многодетных семьях, где мама не работает», — сказала Ирина Волынец.
Правозащитница подчеркнула, что задача государства — предоставить возможность, «но ни в коем случае не обязывать что-то выполнять, особенно, если речь идет о воспитании детей и их подготовке к взрослой жизни».
«Это сродни обязательным прививкам. Думаю, что данная инициатива в России вызовет противоречие со стороны тех родителей, кто сознательно отказывается от детского сада», — заключила Ирина Волынец.
Президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание решению проблемы с очередностью в детские сады в «майских указах» 2012 года. Глава государства поставил задачу к 2016 году ликвидировать очереди в ДОУ и обеспечить100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
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