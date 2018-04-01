Школьники продемонстрировали знание поэзии

1 апреля в Российской государственной детской библиотеке прошел московский финал проекта «Живая классика». Свои любимые стихотворения здесь декламировали 37 учащихся столичных школ.

Соревнования проходят на русском языке. Чтецов в возрасте от 10 до 17 лет оценивало жюри, состоящее из писателей, журналистов и деятелей культуры. В этот раз в него вошли актер Владислав Шкляев , автор подростковых книг Елена Усачева, детский писатель Марина Дружинина, актриса театра и кино Елена Захарова и многие другие.

По итогам конкурса выбрали трех фаворитов. Они представят столицу на финале в международном детском центре «Артек». Кроме того, победившие в третьем туре чтецы смогут записать свое художественное чтение на радио «Книга».

Конкурс является самым масштабным литературным проектом в России. С 2011 года участие в нем приняли свыше 10 миллионов детей из 84 стран и 85 регионов страны. В прошлом году фонд «Живая классика» получил грант президента России на развитие гражданского общества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Цель конкурса — создать детское читательское сообщество. Это глобальная цель, к которой мы идем маленькими шагами, создавая детские литературные лагеря, организовывая встречи выпускников конкурса, клубы для участников «Живой классики», детскую редакцию и другие активности, которые объединяют детей. А задача — помочь найти детям интересные книги, заинтересовать, увлечь чтением, расширить читательский кругозор наших участников, поддержать таланты.