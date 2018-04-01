Всемирный день здоровья отметят в районе Марьино

«Путешествие в страну Витаминия» ждет сегодня юные жители района Марьино в детском клубе «Подросток».

— Интерактивное занятие посвящено Всемирному дню здоровья, — сообщила руководитель детского клуба «Подросток» Людмила Стегалина . — Дети узнают о значении витаминов, о том, как важно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от шести лет. Юных гостей ждут по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1. Начало — в 18.00. Вход свободный.