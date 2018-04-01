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Всемирный день здоровья отметят в районе Марьино
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Всемирный день здоровья отметят в районе Марьино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
«Путешествие в страну Витаминия» ждет сегодня юные жители района Марьино в детском клубе «Подросток».
— Интерактивное занятие посвящено Всемирному дню здоровья, — сообщила руководитель детского клуба «Подросток» Людмила Стегалина. — Дети узнают о значении витаминов, о том, как важно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.
Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от шести лет. Юных гостей ждут по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1. Начало — в 18.00. Вход свободный.
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 07 апреля, начиная с 1950 года. Выбор даты обусловлен тем, что в этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения.
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