12 тысяч жителей Углегорска остались без водоснабжения, детсады в городе закрыты

С вечера среды, 4 апреля, из-за аварии на водоводе без водоснабжения остался город Углегорск на западном побережье Сахалина, в котором проживают более 12 тысяч человек. С начала недели в городе из-за грязной воды были закрыты все детские сады. Такие данные СМИ сообщил первый заместитель главы Углегорского городского округа Андрей Серов

В настоящее время ведется восстановление поврежденного водовода. Ориентировочное время окончания работ — 17:00 по местному времени. Устанавливаются причины аварии, передает агентство «Интерфакс» . По предварительным данным, авария произошла из-за гидроудара. Также есть информация, что «кто-то там что-то зацепил», — рассказал Серов. Поврежденный водопровод — железобетонная труба японской постройки, которая была уложена еще до Второй мировой войны. Для населения и на социальные объекты вода подвозится, сообщил представитель администрации.

Из-за грязной водопроводной воды с понедельника, 2 апреля, в Углегорске закрылись все детские сады. По этой же причине сокращены занятия в местных школах. Были проведены мероприятия, позволившие снизить мутность воды. Ее анализы направили на исследование. Планировалось открыть детские сады в самое ближайшее время, но авария на водоводе изменила планы.

Проблема с качеством воды в Углегорске периодически возникает в осенне-весенний период по разным причинам — из-за паводков, вызываемых дождями, от работы углеразрезов.

Жители города на интернет-портале Сахалина регулярно жалуются на качество воды (она идет то черная, то с песком). По их мнению, качество воды связано с работой Солнцевского углеразреза — крупнейшего в регионе.