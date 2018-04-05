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12 тысяч жителей Углегорска остались без водоснабжения, детсады в городе закрыты
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12 тысяч жителей Углегорска остались без водоснабжения, детсады в городе закрыты 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
С вечера среды, 4 апреля, из-за аварии на водоводе без водоснабжения остался город Углегорск на западном побережье Сахалина, в котором проживают более 12 тысяч человек. С начала недели в городе из-за грязной воды были закрыты все детские сады. Такие данные СМИ сообщил первый заместитель главы Углегорского городского округа Андрей Серов.
В настоящее время ведется восстановление поврежденного водовода. Ориентировочное время окончания работ — 17:00 по местному времени. Устанавливаются причины аварии, передает агентство «Интерфакс». По предварительным данным, авария произошла из-за гидроудара. Также есть информация, что «кто-то там что-то зацепил», — рассказал Серов. Поврежденный водопровод — железобетонная труба японской постройки, которая была уложена еще до Второй мировой войны. Для населения и на социальные объекты вода подвозится, сообщил представитель администрации.
Из-за грязной водопроводной воды с понедельника, 2 апреля, в Углегорске закрылись все детские сады. По этой же причине сокращены занятия в местных школах. Были проведены мероприятия, позволившие снизить мутность воды. Ее анализы направили на исследование. Планировалось открыть детские сады в самое ближайшее время, но авария на водоводе изменила планы.
Проблема с качеством воды в Углегорске периодически возникает в осенне-весенний период по разным причинам — из-за паводков, вызываемых дождями, от работы углеразрезов.
Жители города на интернет-портале Сахалина регулярно жалуются на качество воды (она идет то черная, то с песком). По их мнению, качество воды связано с работой Солнцевского углеразреза — крупнейшего в регионе.
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