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Прокуратура на Сахалине начала проверку после проблем с водоснабжением в Углегорске
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Прокуратура на Сахалине начала проверку после проблем с водоснабжением в Углегорске 

ТАСС 37 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ТАСС 6 апреля. Прокуратура на Сахалине начала проверку из-за проблем с водоснабжением в городе Углегорске и селе Ольховка Углегорского района, где из-за мутной воды пришлось временно закрыть детские сады, а спустя несколько дней водоснабжение прекратилось полностью из-за аварии. Об этом сообщила в пятницу областная прокуратура.
С 30 марта из-за повышенной мутности воды в Углегорске ввели сеансовый режим подачи воды, с понедельника, 2 апреля, из-за этого на несколько дней прекратили работу детские сады города. Спустя несколько дней, 4 апреля, авария на водопроводе оставила город вовсе без воды.
"Органами прокуратуры области проводится проверка по факту ограничения водоснабжения потребителей в г. Углегорске и с. Ольховка Углегорского района. Ранее органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка, в связи с увеличением мутности воды и введением посеансового водоснабжения в г. Углегорске и с. Ольховке", — говорится в сообщении.
В частности, исполняющему обязанности главы администрации Углегорска внесли представление из-за плохо организованного подвоза воды, а в отношении должностного и юридического лица МУП «ЖКХ Углегорского городского поселения» возбуждили два административных дела. Также в отношении них и «Солнцевского угольного разреза» возбудили административные расследования по фактам нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. В сообщении отмечается, что река Углегорка не раз загрязнялась из-за того, что в нее сбрасывали сточные воды с территории угольного разреза.
"В этой связи Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением управления Росприроднадзора по Сахалинской области организована проверка соблюдения ООО «Солнцевский угольный разрез» природоохранного законодательства, отобраны пробы воды и проводятся исследования, по результатам которых будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.
Еще одна проверка началась в отношении ресурсоснабжающей организации и «Солнцевского угольного разреза» после отключения воды в Углегорске и Ольховке 4 апреля из-за того, что при расчистке водоотливного канала повредили центральный водовод.
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