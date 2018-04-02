Более 177 детей из центров содействия в Приморье обрели семью с начала года

За три первых месяца 2018 года 177 воспитанников центров содействия семейному устройству в Приморском крае обрели семью. Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сократился до 2034 человек.

Один из краевых центров содействия семейному устройству, который с начала года устроил в семьи уже восьмерых детей, находится в Спасске-Дальнем — всего в центре в настоящий момент воспитываются 48 ребят. С ознакомительным визитом здесь побывала супруга главы региона, представитель оргкомитета проекта «Дети Приморья» Светлана Тарасенко.

Воспитанники учреждения пригласили первую леди края на праздник «С улыбкой по жизни», который прошел совместно с волонтерским отрядом Спасского педагогического колледжа «Мастерская счастья». Студенты устроили для детей игру-квест, в преддверии международного дня смеха, с различными заданиями на сплочение и командообразование. Как отмечают представители отряда, такие акции для воспитанников они проводят регулярно.

«В этом году наш волонтерский отряд отмечает свое пятилетие. И на протяжении всего этого времени мы тесно сотрудничаем с центром содействия семейному устройству Спасска-Дальнего — дружим с детьми, помогаем его сотрудникам. Центр — это первое куда мы идем, если нуждаются в нашей поддержке», — рассказала руководитель волонтерского отряда Дарья Косьяненко.

Светлана Тарасенко поблагодарила ребят за приглашение на праздник и пообещала обязательно посетить и другие мероприятия, которые планируют провести в учреждении, отметив важную роль, которую выполняют волонтеры.

«Ребята, я желаю вам радости, улыбок, счастья. Такие мероприятия, помогают справится с любыми невзгодами. Отдельно хочу поблагодарить студентов колледжа, за ту помощь, что они оказывают центру содействия семейному устройству. Очень здорово, что в Приморье активно развивается социальное волонтерство и есть люди, неравнодушные к чужой судьбе», — обратилась к присутствующим супруга главы региона.

Для Светланы Тарасенко также провели обзорную экскурсию по учреждению: она смогла увидеть, в каких условиях живут ребята, чем занимаются в свободное время.

Как отметил директор центра Евгений Колбин, одно из любимых провождений досуга детей — это просмотр фильмов. Поэтому шефы учреждения, Законодательное Собрание Приморского края, обустроили для воспитанников отдельный кинозал.

«Стараемся каждый день ребятам показывать здесь различное документальное и развлекательное кино, малыши особенно любят мультики. Таким подарком дети очень довольны», — подчеркнул руководитель центра.

Кроме того, в рамках поездки в Спасск-Дальний Светлана Тарасенко посетила специальную общеобразовательную школу-интернат. Как рассказала директор учреждения Марина Бредюк, сегодня в школе обучаются 173 ребенка, из них 33 инвалида, 8 приемных и 5 опекаемых детей.

«Вся учебно-воспитательная работа в нашей школе построена на проектной деятельности. Стараемся в легкой, доступной форме взаимодействовать с нашими ребятами — каждый год реализуем различные социально значимые акции и мероприятия», — отметила руководитель учреждения, добавив, что ученики не только сами организуют, но и активно принимают участие в проектах, проводимых в регионе.

Одними из последних достижений ребят стал выход в финал краевого конкурса-смотра «Надежда, вдохновение, талант» среди воспитанников центров содействия семейному устройству, а также школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Творческие работы учеников будут представлены на гала-концерте «Я талантлив!», который пройдет 25 апреля в Приморской краевой филармонии.

Напомним, в Приморье ведется большая работа по профилактике сиротства и устройства детей, лишенных родительской заботы и тепла, в семьи. Так, в регионе с 2015 года по инициативе Администрации Приморского края реализуется социальный проект «Дети Приморья». Он объединил усилия власти, бизнеса, общества и СМИ для помощи детям из центров содействия семейному устройству.

О значимости укрепления института семьи, создания равных возможностей для полноценного развития всех детей заявил Президент России Владимир Путин на заседании координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей. Он напомнил, что в этом году было объявлено Десятилетие детства.