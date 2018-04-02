В Тулуне Госавтоинспекторы приняли участие в семинаре для педагогов по правилам дорожного движения

Накануне в городе Тулуне прошёл обучающий

семинар «Учимся учить детей правилам дорожного движения» для воспитателей детского сада. В мероприятии приняла участие сотрудники

Цель семинара — объединить усилия

педагогов в обучении детей правилам безопасного поведения на дорогах,

систематизировать знания педагогов о правилах дорожного движения, а также профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Педагоги дошкольного образования обсудили

методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного

движения, методику преподавания. В форме различных игр воспитатели

показали знание правил дорожного движения. По словам организаторов,

роль воспитателя дошкольного учреждения в обучении детей правилам

дорожного движения очень важна.

Госавтоинспекторы, в свою очередь, довели

до присутствующих анализ детского дорожно-транспортного травматизма за прошедший год, акцентировав особое внимание на причинах ДТП с участием

детей, а также дали подробные методические рекомендации по перевозке

групп детей и ответила на вопросы педагогов.

Семинар был очень полезен для всех

присутствующих. Педагоги смогли получить ответы на многие интересующие

их вопросы, связанные с преподаванием правил дорожного движения.