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В Тулуне Госавтоинспекторы приняли участие в семинаре для педагогов по правилам дорожного движения
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В Тулуне Госавтоинспекторы приняли участие в семинаре для педагогов по правилам дорожного движения 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Накануне в городе Тулуне прошёл обучающий
семинар «Учимся учить детей правилам дорожного движения» для  воспитателей детского сада. В мероприятии приняла участие сотрудники
ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский».
Цель семинара — объединить усилия
педагогов в обучении детей правилам безопасного поведения на дорогах,
систематизировать знания педагогов о правилах дорожного движения, а  также профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Педагоги дошкольного образования обсудили
методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного
движения, методику преподавания. В форме различных игр воспитатели
показали знание правил дорожного движения. По словам организаторов,
роль воспитателя дошкольного учреждения в обучении детей правилам
дорожного движения очень важна.
Госавтоинспекторы, в свою очередь, довели
до присутствующих анализ детского дорожно-транспортного травматизма за  прошедший год, акцентировав особое внимание на причинах ДТП с участием
детей, а также дали подробные методические рекомендации по перевозке
групп детей и ответила на вопросы педагогов.
Семинар был очень полезен для всех
присутствующих. Педагоги смогли получить ответы на многие интересующие
их вопросы, связанные с преподаванием правил дорожного движения.
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