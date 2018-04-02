Проверки питания коснулись еще пятнадцати детских садов Владивостока

Специалисты управления образования администрации города продолжают проверки в детских садах. В прошлом месяце проверяющие пришли в 15 детсадов: № 89, 1, 109, 11, 37, 31, 41, 111, 34, 44, 22, 21, 154, 140, 12. Главные вопросы, интересовавшие визитеров, — соблюдаются ли в учреждениях дошкольного образования нормы организации и качество детского питания.

Во всех 15 детских учреждениях комиссия осмотрела холодильники, все помещения для хранения продуктов, задала необходимые вопросы кладовщикам и поварам: всё ли их устраивает в работе поставщиков, в полном ли объеме доставляются продукты, нет ли среди продуктов полуфабрикатов, соблюдается ли десятидневное меню, разработанное совместно со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм здорового детского питания.

В результате выяснилось, что в этих детских садах процесс питания дошкольников идет в нормальном рабочем режиме. В случае возникновения претензий заведующие детскими садами оформляют их письменно в адрес поставщика продуктов. Поставщик в свою очередь обязан оперативно устранить все недочеты.

Напомним, в управлении образования на постоянной основе работают ревизионные комиссии. Они выезжают в сады и школы, проверяют вес продуктов, их качество, соблюдается ли меню, ведутся ли бракеражные журналы. А также устранены ли недочеты, которые показали прошлые проверки. Все визиты незапланированные, сотрудники детских садов заранее о них не знают. Кроме того, во всех 120 детских садах города созданы общественные комиссии, в состав которых вошли родители и просто неравнодушные граждане. Для них даже была проведена учеба с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии.

Также для получения объективной и достоверной информации администрация Владивостока открыла горячую линию по вопросам питания в детских садах. Свои замечания и предложения родители и другие заинтересованные лица могут сообщать по телефонам (423) 253-44-51, (423) 253-47-04 или направлять их по электронному адресу pitanie@vlc.ru. Для обеспечения обратной связи необходимо сообщить свои Ф. И. О. и контактные данные.