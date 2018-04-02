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На детском празднике в Ярославле толпа избила аниматора
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На детском празднике в Ярославле толпа избила аниматора 

АиФ 34 минуты назад
Фото: АиФ
Пост о происшествии появился в социальных сетях. 20 марта в одном из кафе в центре города группа лиц серьезно избила мужчину, который работал на детском празднике аниматоров. Сейчас он находится в больнице. Врачи диагностировали у ярославца черепно-мозговую травму. В сообщении не указано, что стало причиной драки.
Мужчина — единственный кормилей в семье. Дома его жду жена и двое детей.
Если вы стали свидетелем ЧП или владеете какой-либо информацией, сообщите об этом по телефону: +7 (915) 978-79-94.
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