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В Абдулино 8-летний мальчик отсудил компенсацию за падение в колодец
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В Абдулино 8-летний мальчик отсудил компенсацию за падение в колодец 

АиФ-Оренбург 36 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Абдулинском городском округе местная администрация по решению суда выплатить компенсацию за падение 8-летнего мальчика в водопроводный колодец.
В результате прокурорской проверки было выяснено, что пострадавший с мамой гулял на улице, во время игры он упал в незакрытый колодец. Школьник получил перелом позвоночника, долгое время он не мог двигаться и испытывал сильные боли.
В счет моральной компенсации суд взыскал 130 тысяч рублей. Благодаря вмешательству прокуратуры в городском округе были закрыты крышками 4 водопроводных колодца, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Решение суда в законную силу не вступило.
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