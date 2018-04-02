В Абдулино 8-летний мальчик отсудил компенсацию за падение в колодец

В Абдулинском городском округе местная администрация по решению суда выплатить компенсацию за падение 8-летнего мальчика в водопроводный колодец.

В результате прокурорской проверки было выяснено, что пострадавший с мамой гулял на улице, во время игры он упал в незакрытый колодец. Школьник получил перелом позвоночника, долгое время он не мог двигаться и испытывал сильные боли.

В счет моральной компенсации суд взыскал 130 тысяч рублей. Благодаря вмешательству прокуратуры в городском округе были закрыты крышками 4 водопроводных колодца, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Решение суда в законную силу не вступило.