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В Волгограде местные жители собирают канцтовары для детей из интерната
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В Волгограде местные жители собирают канцтовары для детей из интерната 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Волгоградцы собирают канцтовары для детей, проживающих в доме-интернате для умственно-отсталых в Дубовке.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», в учреждении проживает 60 детей. Волонтер собираются навестить их 25 апреля и устроить им праздник. Пока благотворители не собрали необходимо количество подарков и просят всех неравнодушных к ним присоединиться. Детям нужны краски, карандаши, пластилин, альбомы для рисования, наборы для творчества и т.п.
Сбор подарков для детей ведется в Центральной библиотеке, расположенной на проспекте Ленина, 42.
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