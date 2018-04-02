В Волгограде местные жители собирают канцтовары для детей из интерната

Волгоградцы собирают канцтовары для детей, проживающих в доме-интернате для умственно-отсталых в Дубовке.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», в учреждении проживает 60 детей. Волонтер собираются навестить их 25 апреля и устроить им праздник. Пока благотворители не собрали необходимо количество подарков и просят всех неравнодушных к ним присоединиться. Детям нужны краски, карандаши, пластилин, альбомы для рисования, наборы для творчества и т.п.

Сбор подарков для детей ведется в Центральной библиотеке, расположенной на проспекте Ленина, 42.