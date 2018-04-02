Неделя детской и юношеской книги-2018 «Марафон добрых дел» пройдёт в окружной столице

Библиотеки города приглашают всех на Неделю детской и юношеской книги-2018 «Марафон добрых дел», посвященной Году добровольца в России. Горожан ждут интересные встречи и мероприятия. В рамках Недели были объявлены конкурсы для юных хантымансийцев: конкурс эссе «Мой герой», конкурс буктрейлеров «О книге с экрана» и конкурс «Дневник добрых дел».

Книжкина неделя стартует сегодня, в Международный день детской книги, и начнёт её акция «Дети — детям». Дети с особенностями здоровья получат адресные поздравления от юных читателей городских библиотек и школьников-волонтёров. Каждый день ребят будут ждать в библиотеках города. С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте libhm.ru.

Завершится Книжкина неделя театрализованным праздником «Лети, лети лепесток…», который состоится в культурно-досуговом центре «Октябрь» 9 апреля, где по традиции пройдёт чествование самых активных и талантливых ребят.