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Неделя детской и юношеской книги-2018 «Марафон добрых дел» пройдёт в окружной столице
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Неделя детской и юношеской книги-2018 «Марафон добрых дел» пройдёт в окружной столице 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 2 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Библиотеки города приглашают всех на Неделю детской и юношеской книги-2018 «Марафон добрых дел», посвященной Году добровольца в России. Горожан ждут интересные встречи и мероприятия. В рамках Недели были объявлены конкурсы для юных хантымансийцев: конкурс эссе «Мой герой», конкурс буктрейлеров «О книге с экрана» и конкурс «Дневник добрых дел».
Книжкина неделя стартует сегодня, в Международный день детской книги, и начнёт её акция «Дети — детям». Дети с особенностями здоровья получат адресные поздравления от юных читателей городских библиотек и школьников-волонтёров. Каждый день ребят будут ждать в библиотеках города. С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте libhm.ru.
Завершится Книжкина неделя театрализованным праздником «Лети, лети лепесток…», который состоится в культурно-досуговом центре «Октябрь» 9 апреля, где по традиции пройдёт чествование самых активных и талантливых ребят.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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