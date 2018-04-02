Руководитель объединения «Хоккей — детям» рассказал об инициативе

«В современном обществе дети ведут малоподвижный образ жизни, проводя много времени за компьютером. А между тем еще Аристотель говорил, что жизнь — это движение. Вот мы и решили помочь своим и соседским детям вырасти здоровыми и сильными», — рассказывает Алексей Харитонов. Инициативная группа создала некоммерческое объединение жителей Обручевского района «Хоккей — детям», чтобы приобщить подростков к здоровому образу жизни через популярный и любимый вид спорта — хоккей.

В начале зимнего сезона родители обратились с этой инициативой к руководству парка «Усадьба Воронцово», попросив выделить нам время для занятий. «Поскольку на бесплатном катке „Лаборатория льда“ с 10 утра до 11 вечера катаются все желающие, мы предложили утро выходного дня. Директор парка А. Г. Мартынов пошел нам навстречу и предложил заниматься в воскресенье с 7.30 до 9.30 утра. Мы с энтузиазмом приняли такое предложение», — отметил Алексей Харитонов.

Всю зиму еженедельно проводились занятия, присоединиться к которым могли все желающие. Команда состоит из ребят разного возраста — от 5 и до 15 лет, а также их родителей. К концу сезона играло более пятнадцати ребят, причем не только мальчики, но и девочки. «Подводя итоги уходящего зимнего сезона, мы с удовлетворением можем сказать: благодаря конструктивному сотрудничеству с руководством парка удалось воплотить в жизнь все задуманное. И мы, конечно, хотели бы продолжать игры и в следующем сезоне, ведь приобщение к спорту, формирование командного духа — дело важное и нужное», — добавил руководитель объединения «Хоккей — детям».