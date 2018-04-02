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Оренбуржье присоединилось к масштабной акции «День заботы»
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Оренбуржье присоединилось к масштабной акции «День заботы» 

ProOren 1 час назад
Наш регион стала участником масштабной благотворительной акции «День заботы за день работы». Благодаря ей можно мочь детям, находящимся на лечении в больницах без попечения родителей.
«День заботы» — это однодневная акция, позволяющая собирать средства на различные проекты. В это году таковым стал проект «Больничные дети».
«Когда малыш из Дома ребенка заболевает, его направляют в больницу. Одного. А для детей важно, чтобы с ними в этот сложный период был кто-то, кто позаботится и просто будет рядом. Решить проблему «больничных детей» могут профессиональные няни», — поясняет директор Детского благотворительного фонда «Наши Дети56» Наталья Толмачева.
Сбор денежных средств состоится 11 апреля. Деньги пойдут на обеспечение больниц заботливыми нянями в 9 регионах страны, включая Оренбург. Для того необходимо собрать примерно 8 млн рублей на один регион.
К акции может присоединиться любая коммерческая компания. Чтобы принять в ней участие и помочь детям, необходимо:
Распространить информацию об акции в своем офисе с помощью листовок и соцсетей;
В день акции зайти на сайт «деньзаботы.рф» и совершить перевод денежных средств на любую посильную сумму, указав название своей компании. После этого на вашу почту придет сообщение с картинкой, которую нужно будет разместить в своих соцсетях с хэштегом #деньзаботы.
Таким образом, каждая компания-участник автоматически становится партнером и получает право размещения своего логотипа на сайте деньзаботы.рф. А сотни малышей, оставшихся без присмотра родителей в трудный период, будут выздоравливать под присмотром профессиональных нянь.
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