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В детдомах Кургана обнаружился дефицит еды и игрушек
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В детдомах Кургана обнаружился дефицит еды и игрушек 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Воспитанники детских домов Курганской области пожаловались на нехватку еды и игрушек, а также на избиения и воровство личных вещей. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
В рамках проверки сотрудники прокуратуры пообщались с выпускниками местных детдомов, с приемными родителями несовершеннолетних, а также с воспитанниками более двух десятков организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате выяснилось, что в некоторых учреждениях плохо кормят и нет игрушек, а педагоги используют жестокие методы воспитания, между детьми случаются драки, происходят кражи, некоторые воспитанники курят и выпивают.
Прокурорская проверка в курганских детдомах Курганской области началась после скандала с сексуальным насилием над сиротами в Челябинске. В феврале был арестован 51-летний челябинец, обвиненный в изнасиловании как минимум семерых несовершеннолетних воспитанников детского дома. Пострадавшие дети рассказывали, что их насиловали еще и сотрудники приюта — в середине марта они вернулись на работу после прохождения полиграфа.
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