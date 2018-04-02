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Зауральские сироты чаще всего жалуются на недоедание и нехватку игрушек
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Зауральские сироты чаще всего жалуются на недоедание и нехватку игрушек 

45.ru 59 минут назад
Фото: 45.ru
Зауральская прокуратура проверила, как соблюдаются права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Надзорные мероприятия прошли в 24 учреждениях социального обслуживания и школах-интернатах.
— Проведен опрос сирот, выпускников детских домов, приемных родителей, взявших на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, для населения региона в прокуратуре области организована горячая линия, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Среди выявленных нарушений — причинение детям телесных повреждений, хищение личных вещей, недопустимые методы воспитания. Также на территориях детских учреждений распространено табакокурение, есть случаи распития спиртных напитков. Сами сироты чаще всего жаловались на отсутствие игрушек и недостаточное питание.
В некоторых случаях учреждения оставались без внимания сотрудников правоохранительных органов. Так, многие нарушения впервые были выявлены прокуратурой при опросе детей.
Губернатору Курганской области и начальнику УМВД России по Курганской области внесены представления об устранении нарушений.
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