Зауральские сироты чаще всего жалуются на недоедание и нехватку игрушек

Зауральская прокуратура проверила, как соблюдаются права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Надзорные мероприятия прошли в 24 учреждениях социального обслуживания и школах-интернатах.

— Проведен опрос сирот, выпускников детских домов, приемных родителей, взявших на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, для населения региона в прокуратуре области организована горячая линия, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Среди выявленных нарушений — причинение детям телесных повреждений, хищение личных вещей, недопустимые методы воспитания. Также на территориях детских учреждений распространено табакокурение, есть случаи распития спиртных напитков. Сами сироты чаще всего жаловались на отсутствие игрушек и недостаточное питание.

В некоторых случаях учреждения оставались без внимания сотрудников правоохранительных органов . Так, многие нарушения впервые были выявлены прокуратурой при опросе детей.

Губернатору Курганской области и начальнику УМВД России по Курганской области внесены представления об устранении нарушений.