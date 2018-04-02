В Оренбурге пройдет масштабная акция «День заботы за день работы»

Оренбург стал одним из городов-участников масштабной благотворительной акции «День заботы за день работы».

11 апреля каждый оренбуржец может сделать пожертвование на любую сумму на проект «Больничные дети» фонда «Наши Дети56».

«Когда малыш из Дома ребенка заболевает, его направляют в больницу. Одного. Врачи и медсёстры занимаются непосредственно лечением, но они не играют, не держат на руках и не успокаивают, когда ставят уколы или дают лекарства. А для детей важно, чтобы с ними в этот сложный период был кто-то, кто позаботится и просто был рядом. Решить проблему «больничных детей» могут профессиональные няни», — рассказала директор детского благотворительного фонда Наталья Толмачева.

В этом году благотворительная акция «День заботы» проходит в 9 городах: Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Оренбурге, Уфе, Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. Один час работы няни стоит 140 рублей, на годовую зарплату «больничных мам» нужно всего около 8 миллионов рублей.

Подробнее об акции и способах перечисления пожертвований читайте на сайте «День заботы».