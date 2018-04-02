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Владельцу сети частных детсадов на Урале грозит до шести лет колонии
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Владельцу сети частных детсадов на Урале грозит до шести лет колонии 

RT на русском 3 часа назад
Владельцу сети частных детских садов в Свердловской области грозит до шести лет колонии, сообщает URA.RU. По данным следствия, в 2014 году мужчина организовал сеть детсадов для детей до шести лет. Бизнес не был официально зарегистрирован. За два года владелец заработал на проекте 8 млн рублей.
При этом детей содержали в обычных квартирах, где не было специальных санитарно-эпидемиологических и противопожарных условий. Отделка стен и потолка была сделана из горючих материалов, не было автоматической пожарной сигнализации.
25 марта 2016 года в одном из детсадов произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Пострадали четверо детей.
Было заведено уголовное дело. Как заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, владелец бизнеса обвиняется по статья «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершённых в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет» и «незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации».
В 2017 году Inforeactor сообщал, что в Воронеже завели дело по факту жестокого обращения с детьми в детсаде.
RT на русском: последние новости
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