Владельцу сети частных детсадов на Урале грозит до шести лет колонии

Владельцу сети частных детских садов в Свердловской области грозит до шести лет колонии, сообщает URA.RU. По данным следствия, в 2014 году мужчина организовал сеть детсадов для детей до шести лет. Бизнес не был официально зарегистрирован. За два года владелец заработал на проекте 8 млн рублей.

При этом детей содержали в обычных квартирах, где не было специальных санитарно-эпидемиологических и противопожарных условий. Отделка стен и потолка была сделана из горючих материалов, не было автоматической пожарной сигнализации.

25 марта 2016 года в одном из детсадов произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Пострадали четверо детей.

Было заведено уголовное дело. Как заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова , владелец бизнеса обвиняется по статья «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершённых в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет» и «незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации».

В 2017 году Inforeactor сообщал, что в Воронеже завели дело по факту жестокого обращения с детьми в детсаде.