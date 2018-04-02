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«Битцевский лес» приглашает на весенние экскурсии
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«Битцевский лес» приглашает на весенние экскурсии 

Управа района Ясенево 2 часа назад
Фото: Управа района Ясенево
2 апреля в 11 часов состоится увлекательная экскурсия для детей (от 2-х лет). «Приключение в лесу». Детям в доступной форме расскажут о жизни леса.
И всю неделю для жителей ЮЗАО проходят интересные мероприятия для взрослых и детей.
5 апреля в 19:30 приглашаем всех желающих старше 7 лет на завораживающую экскурсию «Звуки ночного леса», необходима предварительная запись по телефону.
6 апреля в 10:30 маленьких жителей Ясенева приглашают на занятие «МультУтро» с показом коротких экомультфильмов.
Взрослых ждут 3 апреля в 19:30 на занятии кружка «Следопыт».
Адрес экоцентра «Битцевский лес»: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (916) 306-56-50.
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