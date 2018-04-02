Будущих родителей ждут на тренинг в Отделе психологической помощи «Кожухово»

5 апреля в Отделе психологической помощи «Кожухово» по программе «Школа будущих родителей» пройдет очередной тренинг. Занятие будет из цикла

«Путешествие в беременность». Эта тема пользуется большим успехом у будущих родителей.

Тренинг «Путешествие в беременность» идет второй год. В него входит пять занятий, которые посвящены таким волнующим вопросам, как подготовка к родам, роды, грудное вскармливание и многим другим. Рассказывает об этом психолог Анна Хвацкая. Как отмечает психолог, здесь участницы тренинга становятся обладательницами таких знаний, которых не найти даже в Интернете. Кроме того, будущие мамы приобретают не только теоретические знания, но и практические.

Благодаря данной программе можно узнать больше о жизни ребенка, когда он находится еще в утробе матери, освоить техники дыхания во время родов, пройти психологическую подготовку.

Отметим, что тренинг проходит каждый четверг и начинается в 11 часов. Необходима предварительная запись.