Ещё
Будущих родителей ждут на тренинг в Отделе психологической помощи «Кожухово»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Будущих родителей ждут на тренинг в Отделе психологической помощи «Кожухово» 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
5 апреля в Отделе психологической помощи «Кожухово» по программе «Школа будущих родителей» пройдет очередной тренинг. Занятие будет из цикла
«Путешествие в беременность». Эта тема пользуется большим успехом у будущих родителей.
Тренинг «Путешествие в беременность» идет второй год. В него входит пять занятий, которые посвящены таким волнующим вопросам, как подготовка к родам, роды, грудное вскармливание и многим другим. Рассказывает об этом психолог Анна Хвацкая. Как отмечает психолог, здесь участницы тренинга становятся обладательницами таких знаний, которых не найти даже в Интернете. Кроме того, будущие мамы приобретают не только теоретические знания, но и практические.
Благодаря данной программе можно узнать больше о жизни ребенка, когда он находится еще в утробе матери, освоить техники дыхания во время родов, пройти психологическую подготовку.
Отметим, что тренинг проходит каждый четверг и начинается в 11 часов. Необходима предварительная запись.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Родители Косино-Ухтомского побеседовали с психологом в библиотеке на Лухмановской Главврач детской поликлиники №120 рассказала, кто имеет право на получение бесплатного детского питания В библиотеке № 101 прошла встреча, посвященная творчеству Максима Горького
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?26
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение