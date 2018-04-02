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Увеличено число мест в детские загородные лагеря Калининграда
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Увеличено число мест в детские загородные лагеря Калининграда 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Об этом рассказала председатель комитета по образованию Татьяна Петухова.
Как сообщалось ранее, 31 марта стартовала электронная подача заявлений на приобретение путёвок.
«Нам удалось увеличить число мест в загородных муниципальных лагерях примерно на 400. Общее количество составит около 5500 мест за счёт того, что до начала лета закончим ремонт корпусов в посёлке Круглово, это новая площадка загородного центра «Бригантина», — рассказала Петухова.
Всего на отдых детей этим летом власти города и региона готовы потратить более 80 миллионов рублей. Как отмечают в пресс-службе, «это позволило расширить возможности лагерей и улучшить условия для детей». Отметим, что бесплатно в лагерях смогут отдохнуть более тысячи детей и подростков, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации.
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