Увеличено число мест в детские загородные лагеря Калининграда

Об этом рассказала председатель комитета по образованию Татьяна Петухова

Как сообщалось ранее, 31 марта стартовала электронная подача заявлений на приобретение путёвок.

«Нам удалось увеличить число мест в загородных муниципальных лагерях примерно на 400. Общее количество составит около 5500 мест за счёт того, что до начала лета закончим ремонт корпусов в посёлке Круглово, это новая площадка загородного центра «Бригантина», — рассказала Петухова.

Всего на отдых детей этим летом власти города и региона готовы потратить более 80 миллионов рублей. Как отмечают в пресс-службе, «это позволило расширить возможности лагерей и улучшить условия для детей». Отметим, что бесплатно в лагерях смогут отдохнуть более тысячи детей и подростков, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации.