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Бронирование путевок в детские летние лагеря стартует 13 апреля
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Бронирование путевок в детские летние лагеря стартует 13 апреля 

Волга Ньюс 1 час назад
Начало записи на Социальном портале министерства suprema63.ru в 9 часов.
Стоимость льготной путевки различна в зависимости от условий проживания ребенка в лагере. С удобствами за пределами корпуса — 30% от общей стоимости путевки; с удобствами на этаже — 35%; с удобствами в номере — 40%. С предоставлением санаторных услуг — 50% от общей стоимости путевки.
Подробная и обновленная информация о правилах бронирования, списке адресов учреждений, куда необходимо обращаться родителям детей, размещена на сайте министерства в разделе «Служба семьи» подраздел «Отдых и оздоровление детей Самарской области». Кроме этого на период бронирования путевок будут работать телефоны «горячей линии»: 356-02-84 и 956-03-14.
Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки предоставляются бесплатно. Для получения данной путевки необходимо обращаться в отделение комплексных центров социального обслуживания населения по месту жительства заявителя.
Ежегодно за счет средств областного бюджета приобретается около 40 тысяч путевок, в том числе 13,5 тысяч путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На 2018 году планируется сохранить количество приобретаемых путевок на уровне прошлого года.
Всего этим летом в Самарской области будут работать 52 детские организации отдыха и оздоровления, из них 31 загородный летний лагерь, 14 лагерей санаторного типа и 7 специализированных лагерей (спортивной, военно-спортивной направленности). В 2017 году также работали 52 детских оздоровительных лагеря.
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