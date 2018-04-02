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Дочка «ВИЧ-диссидентки» впала в кому и умерла в Иркутске
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Дочка «ВИЧ-диссидентки» впала в кому и умерла в Иркутске 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Уголовное дело возбудили после смерти четырёхмесячной девочки в Ивано-Матренинской детской больнице Иркутска. «Интерфакс» со ссылкой на СКР по региону сообщает, что в феврале ребёнка госпитализировали с пневмоцистной пневмонией, развившейся на фоне острого иммунодефицита. Родители умершего ребёнка называют себя ВИЧ-диссидентами. «ВИЧ у женщины был обнаружен более пяти лет назад, но от лечения она отказалась, — рассказал пресс-секретарь СПИД-центра Василий Бучинский. — В прошлом году, будучи беременной, она также отказалась от терапии для профилактики передачи вируса ребёнку. Уже во время родов ей провели экспресс-тестирование на ВИЧ, показавшее положительный результат, но от химиопрофилактики она снова категорически отказалась». По его словам, врачи 2,5 недели боролись за жизнь девочки, но та впала в кому и скончалась. В это время её мать утверждала, что ВИЧ — это миф, а у её ребёнка обычная пневмония. В смерти ребёнка она по-прежнему обвиняет врачей, сообщил Бучинский. У «ВИЧ-диссидентки» есть ещё двое несовершеннолетних детей. Врачи дважды подавали гражданские иски против этой женщины, но иски отклонялись по формальным признакам. После кончины четырёхмесячной девочки следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.
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