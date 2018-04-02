Развитие с пелёнок: осваиваем с ребёнком пальчиковый театр

Польза «театра на ладошке»

Педагоги активно используют театральные постановки на пальчиках для игр с детьми дошкольного возраста. Но начинать играть «в театр» с ребёнком можно уже с рождения. Ведь польза пальчикового театра очевидна:

он развивает мелкую моторику рук;

является прекрасным тренажёром для развития речевого аппарата;

знакомит малыша с понятиями цвета, размера, формы, количества;

в игровой форме объясняет малышу, что такое пространственные понятия (далеко, близко, лево, право, спереди, сзади и так далее);

развивает фантазию крохи, а также его творческие способности, воображение, память, коммуникабельность, внимание и так далее;

способствует обогащению словарного запаса.

Первое знакомство с пальчиковым театром

Начинать знакомство с пальчиковым театром можно, инсценируя знакомые малышу потешки, пестушки и песенки. Лучшее время для таких театральных постановок, когда малыш начинает активно «гулять» в перерыве между сном и кормлением.

Прекрасный вариант для использования пальчикового «актера» — массаж, утренняя гимнастика для малыша или другие процедуры, которые уже стали для него ритуалом. Наденьте на указательный палец игрушку (лучше, если она будет из фетра, мягкой шерсти или гладкого материала, чтобы не травмировать нежную кожу младенца), начинайте поглаживания по детской спинке, ножкам и ручкам и сопровождайте свои действия стишками и потешками:

1. Щёчки, щёчки, щёчки,

Ямочки, комочки;

Целый день до ночки

Улыбайтесь щёчки!

2. Это глазки, чтобы видеть,

Это ножки, чтобы прыгать,

Это ушки, чтобы слушать,

Это ротик, чтобы кушать

Это ручки, чтобы брать,

И мамулю обнимать.

3. Глазки открываются,

Глазки просыпаются,

Потягушки-ножки,

Потягушки-пяточки,

Ручки и ладошки,

Сладкие ребяточки!

Дай-ка локоточек

Мама поцелует!

Славный мой сыночек!

Как тебя люблю я!

Когда малыш начнёт в ответ «гулить» и всячески проявлять одобрение, можно переходить на смену пальчиковых персонажей. Например, меняя на пальце животных, воспроизводить их звуки (как мычит корова, мяучит кошка, лает собака и так далее).

Постановки пальчикового театра

С малышами 1-2 лет можно ставить целые домашние спектакли, например, инсценировать короткие народные сказки. Главное, чтобы сюжет был понятен ребёнку, а количество героев в сказке небольшим.

Отличный вариант для домашнего пальчикового театра — сказки «Репка», «Курочка-ряба» и другие подобные.

Постепенно от знакомых ребёнку сказок можно переходить к авторским (например, придумывать истории про любимых мульт-персонажей малыша) и сопровождать свои действия музыкой.

И, наконец, уже подросшего малыша (3-4 лет) можно приобщить к театральным постановкам: отвести ему роль в домашнем спектакле и выдать соответствующего персонажа.

Игрушки для пальчикового театра

Для «театра на ладошке» подойдут не только готовые фетровые игрушки. Проявите фантазию и создайте персонажей из бумаги с отверстиями для пальцев или свяжите героев сказок крючком.

Со временем к персонажам можно добавить и антураж: использовать для постановок мелкий песочек, камушки, кусочки ткани и другие предметы для развития тактильных ощущений у ребёнка.