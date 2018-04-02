В Иркутске скончался младенец, мать которого отказывалась лечить ВИЧ

В Иркутске расследуется дело о гибели 4-месячной девочки. Ребенок скончался в больнице от тяжелого поражения легких, которое развилось в результате не предпринимающего лечения от ВИЧ-инфекции.

Дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщили корреспонденту «АиФ в ВС» специалисты иркутского Центра СПИД, девочка скончалась 1 февраля в результате пневмоцистной пневмонии. Мать ребенка больна ВИЧ-инфекцией, это было выявлено центром. Известно, что вирус был обнаружен у женщины пять лет назад, она наблюдалась у врачей во время беременности и ее предупреждали о необходимом лечении, без которого инфекция может передаться ребенку. Все эти доводы мать сочла неубедительными и категорически отказалась от лечения, считая что ВИЧ — это всего лишь миф.

«Несмотря на настоятельные рекомендации, женщина открепилась от консультации по месту жительства и исчезла из поля зрения медиков. В следующий раз 28-летняя иркутянка пришла к врачам уже перед родами. Во время схваток ей провели экспресс-тестирование на ВИЧ, показавшее положительный результат. Однако от химиопрофилактики она снова категорически отказалась», — прокомментировала корреспонденту « АиФ в ВС» главный врач Юлия Плотникова

Иркутским врачам даже пришлось обратиться в суд с требованием начать лечение ребенка после родов. Суд же по формальным признакам встал на сторону матери. Тогда это объяснялось тем, что у только появившейся на свет девочки диагноз ВИЧ ещё не был подтверждён, поэтому не было определено, нуждается ли она в лечении в принципе. Сотрудники детской поликлиники по месту жительства также приходили к матери с дочерью на дом. Женщина твёрдо отказывалась от обследования и лечения. Врачи вновь подали гражданский иск по защите прав несовершеннолетнего, но производство было прекращено, поскольку судья решил, что интересы младенца нужно отстаивать не в гражданском, а в административном порядке.

«Сотрудники Центра СПИД дважды ходили к ней домой вместе с участковым педиатром с требованиями начать обследование и лечение ребёнка. Специалист по социальной работе и психолог Центра во время визитов заметили, что, в принципе, девочка была обеспечена едой, одеждой, кроваткой, малышке оказывался должный уход. Вот только в связи с предполагаемой ВИЧ-инфекцией мать и её гражданский муж твёрдо стояли на своём: такой болезни не существует, их дочка здорова», — говорит Юлия Плотникова.

Две с половиной недели врачи боролись за жизнь ребенка. Но даже гибель девочки не убедила мать в реальности ВИЧ-угрозы. По словам медиков, она винит в произошедшем врачей, а не отсутствие должного лечения.