Жители Северного округа передадут наряды к выпускному детям из малообеспеченных семей

В рамках общегородской благотворительной акции «Поможем подготовиться к школьному балу!» на севере столицы соберут наряды и аксессуары для выпускников из нуждающихся, многодетных и малообеспеченных семей, сирот и детей, находящихся на попечении. Присоединиться к инициативе могут все желающие. Сроки проведения акции — с 27 марта по 27 апреля.

Адреса пунктов приема вещей в САО:

— Центр социальной помощи семье и детям «Восточное Дегунино» (улица 800-летия Москвы, дом 26, корпус 1);

— Центр социальной помощи семье и детям «Западное Дегунино» (ул. Весенняя, д. 20, ул. Клинская, д. 14, корп. 1);

— Центр социальной помощи семье и детям района Сокол (Песчаный переулок, дом 10, корпус 1), график работы: понедельник-пятница с 9.00 до 19.00, суббота с 9.00 до 16.45, телефон: 8 (499) 740-66-70;

— Центр социальной помощи семье и детям района Коптево (проезд Черепановых, дом 44), график работы: понедельник-пятница — с 9.00 до 20.00, суббота — с 9.00 до 17.00 (обед с 13.45 до 14.30), телефоны: 8 (499) 153-73-28 и 8 (499) 154-97-23;

— Управа Савеловского района (Петровско-Разумовский проезд, д. 4), график: будние дни с 8.00 до 17.00;

— Центр социальной помощи семье и детям «Хорошевский» (Магистральный переулок, дом 7, корпус 2), график: с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу с 9.00 до 18.45 и в субботу с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.45 до 14.30, телефон: 8 (495) 941-50-45. (ео)