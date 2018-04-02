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Смертельный «лимонад»: 11-летний мальчик попил из найденной на улице бутылки и скончался
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Смертельный «лимонад»: 11-летний мальчик попил из найденной на улице бутылки и скончался 

Vgoroden.ru 45 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
В Подольске 11-летний мальчик скончался после того, как отпил из найденной на улице бутылки из-под лимонада. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Московской области.
Установлено, что кто-то оставил пластиковую емкость с неизвестной жидкостью вблизи одного из домов в микрорайоне Климовск. Когда 28 марта два брата 11 и 8 лет гуляли на детской площадке, старший нашел бутылку и попробовал ее содержимое. Он предположил выпить и младшему брату, но тот отказался.
Дома у ребенка появились признаки отравления. На следующий день мальчика госпитализировали в больницу, где впоследствии он скончался.
Согласно результатам судмедэкспертизы, смерть ребенка наступила от отравления неизвестным веществом.
Напомним, девочку-младенца обнаружили в запертой квартире вместе с мертвыми родителями.
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