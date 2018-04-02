В Севастополе ребёнок выпал из окна пятого этажа

В Севастополе на проспекте Октябрьской революции девятилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома. Ребёнка доставили в больницу, он находится в крайне тяжёлом состоянии, пишет ForPost.

По информации местного управления Следственного комитета России, инцидент произошёл вечером 1 апреля. Родителей мальчика не было дома. Отец находился на работе, мать ушла в магазин. Ребёнок остался под присмотром старших сестёр — 12 и 14 лет. Мальчик залез на кровать, затем на подоконник, не удержал равновесие и выпал в открытое окно.

Скорая помощь доставила ребёнка в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него многочисленные переломы и травмы внутренних органов.

Следователи начали проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.