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В Севастополе ребёнок выпал из окна пятого этажа
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В Севастополе ребёнок выпал из окна пятого этажа 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Севастополе на проспекте Октябрьской революции девятилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома. Ребёнка доставили в больницу, он находится в крайне тяжёлом состоянии, пишет ForPost.
По информации местного управления Следственного комитета России, инцидент произошёл вечером 1 апреля. Родителей мальчика не было дома. Отец находился на работе, мать ушла в магазин. Ребёнок остался под присмотром старших сестёр — 12 и 14 лет. Мальчик залез на кровать, затем на подоконник, не удержал равновесие и выпал в открытое окно.
Скорая помощь доставила ребёнка в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него многочисленные переломы и травмы внутренних органов.
Следователи начали проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.
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