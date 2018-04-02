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В Ярославле на детском празднике избили «Дарта Вейдера»
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В Ярославле на детском празднике избили «Дарта Вейдера» 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Полиция Ярославля проводит проверку из-за драки на детском празднике в местном кафе, после которого госпитализация потребовалась отцу одного из детей и аниматору, работавшему в образе Дарта Вейдера из сериала «Звездные войны».
"По факту конфликта 20 марта в кафе на улице Нахимсона проводится проверка. От обеих сторон поступили заявления о нанесении побоев. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в официальном сообщении УМВД по региону. Отмечается, что участники конфликта установлены.
"После прохождения лечения получивших в ходе конфликта травм мужчин 1983 г.р. и 1979 г.р. будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой принято процессуальное решение", — информирует ведомство.
Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что конфликт возник на детском празднике между родителями и организаторами. Организаторов праздника якобы не устроило поведение детей, и они высказали претензии родителям. Травмы получили отец одного из детей и аниматор, им потребовалась госпитализация.
Пострадавший аниматор Василий, работавший на празднике, в частности, в образе Дарта Вейдера, рассказал РИА Новости, что избивших его людей было двое — отец ребенка, День рождения которого отмечался, и его товарищ. Конфликт начался при оплате работы аниматоров — по его словам, родителей не устроила их работа и они захотели скидку, а аниматоры сочли ее невозможной, потому что дети растащили их реквизит. «Я только что выписался из больницы, мне диагностировали черепно-мозговую травму, трещину носа и еще много чего… Я умею драться и довольно крупный, хотя они были крупнее меня. Но будь на моем месте человек послабее, я не знаю, что бы с ним было», — сказал собеседник агентства.
В соцсетях обсуждают конфликт в кафе. Там выложено фото аниматора после побоев — на лице мужчины ссадины и синяки, оба глаза в синих подтеках.
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