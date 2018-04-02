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Столичные поликлиники станут передавать в школы сведения о здоровье детей автоматически
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Столичные поликлиники станут передавать в школы сведения о здоровье детей автоматически 

Префектура Юго-Восточного административного округа 41 минуту назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
В автоматическом режиме данные о выздоровлении ребенка после болезни будут передавать столичные поликлиники в учебные учреждения.
— Это означает, что, например, ребенку после болезни при возвращении в школу не нужно идти за справкой в поликлинику, где дети, наоборот, болеют, — пояснил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. — Вместо этого ребенок идет в школу, где получают данные из поликлиники автоматически.
Также данные о плохом самочувствии ребенка смогут вносить в электронную карту и школьный врач или медсестра.
Эта система была протестирована на шести образовательных учреждениях города, сейчас начинается ее постепенное внедрение в столичную практику, в ближайшие год-два в систему будут включаться дополнительные услуги и сервисы. По мнению Артема Ермолаева, в полном объеме система сможет заработать примерно через 2,5 года.
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