Столичные поликлиники станут передавать в школы сведения о здоровье детей автоматически

В автоматическом режиме данные о выздоровлении ребенка после болезни будут передавать столичные поликлиники в учебные учреждения.

— Это означает, что, например, ребенку после болезни при возвращении в школу не нужно идти за справкой в поликлинику, где дети, наоборот, болеют, — пояснил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев . — Вместо этого ребенок идет в школу, где получают данные из поликлиники автоматически.

Также данные о плохом самочувствии ребенка смогут вносить в электронную карту и школьный врач или медсестра.

Эта система была протестирована на шести образовательных учреждениях города, сейчас начинается ее постепенное внедрение в столичную практику, в ближайшие год-два в систему будут включаться дополнительные услуги и сервисы. По мнению Артема Ермолаева, в полном объеме система сможет заработать примерно через 2,5 года.