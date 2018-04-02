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Дети из Выхина-Жулебина узнали о традициях празднования Пасхи на Руси
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Дети из Выхина-Жулебина узнали о традициях празднования Пасхи на Руси 

Управа района Выхино-Жулебино 32 минуты назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Дети из отделения дневного пребывания детей и пенсионеров ТЦСО «Жулебино» побывали 29 марта в Конном дворе на территории усадьбы князей Голицыных «Влахернское-Кузьминки».
Ребята узнали традиции празднования Пасхи на Руси, раскрасили на мастер-классе пасхальные яйца, ознакомились с подарками, которые дарили на Пасху, поиграли в народные игры с яйцами. Кроме этого, дети покормили обитателей Конного двора — лошадей — яблоками.
Напомним, что Пасха — главный праздник всего церковного года, который в этом году отметят 8 апреля. (вт)
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