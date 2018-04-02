Дети из Выхина-Жулебина узнали о традициях празднования Пасхи на Руси

Дети из отделения дневного пребывания детей и пенсионеров ТЦСО «Жулебино» побывали 29 марта в Конном дворе на территории усадьбы князей Голицыных «Влахернское-Кузьминки».

Ребята узнали традиции празднования Пасхи на Руси, раскрасили на мастер-классе пасхальные яйца, ознакомились с подарками, которые дарили на Пасху, поиграли в народные игры с яйцами. Кроме этого, дети покормили обитателей Конного двора — лошадей — яблоками.

Напомним, что Пасха — главный праздник всего церковного года, который в этом году отметят 8 апреля. (вт)