Детский омбудсмен Подмосковья призвала родителей не брать детей с собой на митинги

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей не брать детей с собой на митинги, так как никто не может гарантировать их безопасность.

«Я категорически против участия детей в массовых акциях протеста. Это небезопасно! Когда вы берете с собой ребенка в толпу, особенно на стихийные митинги, ни вы, никто другой, не может гарантировать его безопасность! Толпа — это стихия. Последствия могут быть трагичными», — отметила Мишонова.

Детский омбудсмен также добавила, что многие родители во время акции оставляют своих детей одних в машинах.

«Это недопустимо! Хотя по правилам дорожного движения оставление ребенка в машине — лишь нарушение правил стоянки, по сути — вы оставляете его без присмотра, а значит, в опасности. Большинство несчастных случаев с детьми происходит по недосмотру родителей, по их легкомысленности. Помните, что вы в ответе за жизнь и здоровье своего ребенка!» — заключила Мишонова.