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Сбор вещей для нуждающихся выпускников школ открыли по пяти адресам на севере столицы
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Сбор вещей для нуждающихся выпускников школ открыли по пяти адресам на севере столицы 

Управа района Тимирязевский города Москвы 25 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В пяти центрах помощи семье и детям на севере Москвы стартовала традиционная весенняя акция «Поможем подготовиться к школьному балу!». Здесь принимают праздничную одежду, обувь и аксессуары для нуждающихся школьников. Об этом сообщил представитель префектуры Северного округа.
Принести вещи можно в центр помощи семье и детям «Хорошевский» (Магистральный пер., д. 7, корп. 2, телефон: 8 (495) 941-50-58); центр помощи семье и детям «Западное Дегунино» (ул. Весенняя, д. 20, телефон: 8 (499) 905-43-54); центр помощи семье и детям «Западное Дегунино», филиал «Ховрино» (ул. Клинская, д. 14, корп. 1, телефон: 8 (495) 601-54-80); центр помощи семье и детям «Коптево» (пр-д Черепановых, д. 44, телефон: 8 (499) 153-80-08); центр помощи семье и детям «Сокол» (Песчаный пер, д. 10, корп. 1, телефон: 8 (499) 198-32-32).
Все собранные вещи передадут выпускникам московских школ из многодетных и малообеспеченных семей, сиротам и детям, находящимся на попечении. (мю)
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