Sports centr Gang

Клуб специализируется на таких видах спорта, как тхэквандо, художественная гимнастика, бокс, кратэ. Кроме того здесь можно освоить брэйк данс, основы хореографии, хип-хоп, dance mix. В программе тренировок содержится не только образовательный, но и нравственно-эстетический компонент.

В клубе проводятся мастер-классы от лучших спортсменов страны и спортивные сборы. Стоимость занятий зависит от их количества: 8 тренировок — от 4900 руб. (взрослые и дети от 14 лет — от 5500 руб.), 12 тренировок — от 5900 руб. (взрослые и дети от 14 лет — от 6900 руб.). Разовое посещение — от 700-750 руб. Предусмотрена система скидок.