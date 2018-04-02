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Sports centr Gang
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Sports centr Gang 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Клуб специализируется на таких видах спорта, как тхэквандо, художественная гимнастика, бокс, кратэ. Кроме того здесь можно освоить брэйк данс, основы хореографии, хип-хоп, dance mix. В программе тренировок содержится не только образовательный, но и нравственно-эстетический компонент.
В клубе проводятся мастер-классы от лучших спортсменов страны и спортивные сборы. Стоимость занятий зависит от их количества: 8 тренировок — от 4900 руб. (взрослые и дети от 14 лет — от 5500 руб.), 12 тренировок — от 5900 руб. (взрослые и дети от 14 лет — от 6900 руб.). Разовое посещение — от 700-750 руб. Предусмотрена система скидок.
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