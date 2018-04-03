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Численность населения Удмуртии с начала года сократилась на 826 человек
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Численность населения Удмуртии с начала года сократилась на 826 человек 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Численность населения Удмуртии с начала года сократилась на 826 человек. Как сообщает Удмуртстат, за такой же период 2017 года общая убыль населения составляла 663.
По состоянию на 1 января 2018 года, численность постоянного населения республики — 1 млн 513 тыс. человек: 995,7 тыс. — городского, 517,3 тыс. — сельского.
За 2 месяца 2018 года в Удмуртии родилось 2 717 детей (на 227 детей меньше, чем за тот же период прошлого года), умерло 3 053 человека (на 362 человека меньше), в том числе 13 детей в возрасте до 1 года (на 3 ребенка меньше).
Основная причина смерти населения: болезни системы кровообращения (46% от общего числа умерших), на втором месте — новообразования (16%), на третьем — несчастные случаи (9%).
В январе-феврале 2018 года зарегистрировано 928 браков, это на 149 браков меньше, чем в том же периоде предыдущего года. Число разводов осталось на прошлогоднем уровне — 820.
С начала года в республику приехало 1 763 человека, уехало — 2 253 человека, таким образом, миграционная убыль составила 490 человек.
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