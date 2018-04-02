На Ямале стая бездомных собак едва не растерзала 8-летнюю девочку

2 апреля в Салехарде стая бродячих собак набросилась на 8-летнюю девочку на детской площадке. Школьницу увезли в больницу на скорой.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, в настоящее время угрозы для жизни ребенка нет. Организована доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Будет дана оценка действиям должностных лиц, которые отвечают за отлов бродячих собак.