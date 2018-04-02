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На Ямале стая бездомных собак едва не растерзала 8-летнюю девочку
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На Ямале стая бездомных собак едва не растерзала 8-летнюю девочку 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
2 апреля в Салехарде стая бродячих собак набросилась на 8-летнюю девочку на детской площадке. Школьницу увезли в больницу на скорой.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, в настоящее время угрозы для жизни ребенка нет. Организована доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Будет дана оценка действиям должностных лиц, которые отвечают за отлов бродячих собак.
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