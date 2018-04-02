Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград»: «Наша забота — быть рядом!»

Мы уже не раз писали о ГБУ «Центр поддержки семьи и детства „Зеленоград“ на нашем портале, и сегодня мы снова в гостях в этом учреждении.

Заходя в любой дом, все невольно обращают внимание на добродушный прием, чистоту и милые мелочи, которые создают неповторимую атмосферу и уют. Вот также и здесь. Уже в холле мы замечаем деревянные домики, домики на обоях и домики в стеклянном куполе, теплые тона выбранных красок…

Все это символизирует одну идею — создать место, куда приятно приходить и хотелось бы вернуться. Ведь не секрет, что основная категория семей и детей, поступающих на обслуживание в центр, находится в трудной жизненной ситуации. Задача сотрудников — помочь, поддержать и научить верить в лучшее, а работа в центре построена так, что если ребенку и семье нужна помощь, то они ее получат в самые кратчайшие сроки.

Для самых маленьких клиентов центра работает группа раннего развития, в которой малыши учатся играть и взаимодействовать, развивают мелкую моторику, речь и творческие способности. Мамы, которые присутствуют на этих занятиях, имеют возможность получить консультацию специалистов.

Для дошкольников в отделении дневного пребывания несовершеннолетних работает группа кратковременного пребывания. Услуга предоставляется бесплатно для детей от 3 до 7 лет. В это же отделение каждый день после школы приходят ребята, для которых специалисты организовывают программу досуговых и развивающих занятий. Для родителей важно, что их дети получают также горячее питание.

Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов — отделение, работающее с детьми, у которых особенные потребности и возможности. Программа реабилитации для каждого ребенка индивидуальна, но в каждой программе есть мероприятия, направленные на работу с семьей и родителями непосредственно. Эмоциональное выгорание у родителей не редкость и профессиональная поддержка специалистов всегда востребована.

Отделение помощи и содействия замещающим семьям. Кто относится к категории замещающих? Это приемные и опекунские семьи. Кто-то из них волею судьбы стал такой семьей, а для других — это осознанный выбор. Школа приемных родителей „Дорогою добра“ — единственная в нашем городе. Двери школы открыты для всех желающих.

Отделение профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства — само название уже раскрывает специфику этого отделения. Да, дети и семьи, стоящие на сопровождении в этом отделении, нуждаются в острой помощи, но не все из них готовы идти на контакт, что усложняет работу специалистов. Взаимодействуя с представителями органов опеки и попечительства, сотрудниками правоохранительных органов , образовательных, медицинских учреждений, выстраивая работу в едином ключе и учитывая индивидуальные особенности каждой семьи, специалисты помогают семьям.

В стационарном отделении с детьми проводится необходимая социальная реабилитация. К сожалению, никто из нас не застрахован от неприятностей, и разные жизненные ситуации приводят детей в это отделение. У кого-то мама ложится в больницу и ребенка не с кем оставить, кого-то остановила полиция и привела в центр для выяснения обстоятельств, а кто-то и сам пришел, потому что дома ему плохо… У каждого ребенка своя судьба и свой путь, который они прошли до прихода в центр. Как это ни грустно, но для многих детей центр стал вторым домом, а для некоторых даже единственным. „Дом там, где вас любят…“, — трудно осознавать, что про любовь и заботу некоторые ребята впервые узнали здесь.

Коллектив центра активно участвует в жизни города, конкурсах и фестивалях.

В 2017 году впервые воспитанники стационарного отделения центра участвовали в секции „Мир вокруг нас“ Московского конкурса исследовательских работ и творческих проектов школьников и студентов колледжей „Искусство познания“ XXI Региональной научно-практической конференции школьников и учащихся колледжей „Творчество юных“, проводимой Московским городским педагогическим университетом. Несовершеннолетние вместе со своими наставниками долго готовились к конференции, писали свои проекты и работы, готовили презентации и видеоролики, изучали материал по выбранной теме. Членам жюри были представлены следующие проекты: „Молодежная экологическая дружина“, „Азбука кухни“, „Бумагопластика. Древнерусское холодное оружие“. Победителем в секции „Мир вокруг нас“ стала воспитанница ЦПСиД „Зеленоград“ Виктория Тарутина, которую к участию в конференции подготовили заместитель директора С. Татаринова и психолог Л. Мания. По итогам были вручены грамоты за подготовку победителя, остальные участники получили дипломы участников конференции.

В 2017 году сотрудники ГБУ ЦПСиД „Зеленоград“ выиграли окружной этап конкурса художественной самодеятельности коллективов учреждений системы социальной защиты населения города Москвы, приуроченного к празднованию Дня города, после чего представляли округ на городском конкурсе.

В мае 2017 года воспитанники центра приняли активное участие во всероссийской акции-исследовании „Индекс детского счастья РФ: Спросите детей!“. Сотрудники центра провели данную акцию на различных площадках города, опросив более 600 человек. По итогам проведения акции центр победил в номинации „Голос детства. Прием отличный!“ за самый большой охват акции.

Центр постоянно совершенствует имеющиеся и ищет новые формы и подходы в работе при проведении профилактической работы с семьями, детьми и подростками, а также реализации программ социальной реабилитации несовершеннолетних. В период с 15 мая 2017 года по 15 сентября 2017 года в субъектах РФ проводилась VI Всероссийская акция „Добровольцы — детям“. Организатор акции — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Центр поддержал инициативу Управления социальной защиты наседания ЗелАО о проведении первого конкурса красоты, таланта и грации „СоцВумен“ среди сотрудниц учреждений социальной защиты ЗелАО, который был проведен на высоком организационном уровне. Данный конкурс состоялся при поддержке Территориальной профсоюзной организации профсоюзов ДТСЗН города Москвы во взаимодействии с различными некоммерческими организациями.

ГБУ ЦПСиД „Зеленоград“ в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях системы труда и социальной защиты населения города Москвы занял второе место в номинации „Организации с численностью работников от 100-300 человек“.

19 марта 2018 года состоялось награждение победителей московского конкурса „Менеджер года“. В конкурсе принимают участие руководители предприятий и организаций различных отраслей и сфер деятельности органов исполнительной власти столицы и ее муниципальных районов. Среди его задач: повышение эффективности работы системы государственного и муниципального управления, информационной открытости органов исполнительной власти, а также укрепление взаимодействия органов исполнительной власти с институтами гражданского общества. Директор ГБУ ЦПСиД „Зеленоград“ Борис Емельянов стал абсолютным победителем этого конкурса, а заместитель директора по социальной работе Светлана Татаринова — победителем в номинации „Социальная сфера“.

Вот такой уникальный центр есть в нашем городе. Центр, где девиз всех работников: „Наша забота — быть рядом!“.